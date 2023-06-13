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Столтенберг заявил, что НАТО найдет «прекрасного преемника» на его место

Максим Крюков
11:53 13.06.2023
Йенс Столтенберг отметил, что у него нет других планов, кроме как завершить срок полномочий на посту генерального секретаря Североатлантического альянса.
Столтенберг заявил, что НАТО найдет «прекрасного преемника» на его место
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, GlobalLookPress
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический блок сможет найти достойного преемника на его место.

«Я абсолютно уверен, что этот прекрасный альянс сможет найти прекрасного преемника. Я сейчас сфокусирован на том, чтобы возглавлять альянс до конца своих полномочий этой осенью», - сказал он в интервью программе на телеканале PBS.

Генсек организации также отметил, что у него нет других планов, кроме как завершить срок полномочий на этом посту, подчеркнув, что занимал должность на протяжении девяти лет (с 2014 года), поэтому теперь, по его мнению, Североатлантический блок должен возглавить кто-то еще.

Срок полномочий действующего генерального секретаря альянса заканчивается в конце сентября этого года, при этом не исключено, что Столтенберг останется на посту еще несколько месяцев - пока союзники по НАТО не согласуют новое назначение.

Ранее газета La Repubblica написала, что в США рассматривают главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост генерального секретаря НАТО. По данным издания, в Вашингтоне считают, что нынешняя глава ЕК имеет подходящие резюме и характеристики. Кроме того, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рассматривает себя в качестве потенциального генсека Североатлантического альянса.

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