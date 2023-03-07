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La Repubblica: США видят Урсулу фон дер Ляйен основным кандидатом на пост генсека НАТО

Сергей Лебедев
18:46 07.03.2023
В Вашингтоне считают, что нынешняя глава Еврокомиссии имеет подходящие резюме и характеристики.
La Repubblica: США видят Урсулу фон дер Ляйен основным кандидатом на пост генсека НАТО
© Фото: IMAGO, imago-images.de, GlobalLookPress
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В США рассматривают главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает газета la Repubblica. По ее данным, глава ЕК хочет переизбраться на этот пост, однако в качестве запасного варианта рассматривает возможность возглавить Североатлантический альянс.

«Джо Байден уже давно дал понять, что пришло время для первой женщины, которая станет генсеком альянса. По его мнению, фон дер Ляйен имеет подходящие для этой роли резюме и характеристики. В прошлом она была министром обороны Германии», - говорится в статье.

Напомним, недавно стало известно, что Йенс Столтенберг может покинуть пост генсека НАТО в сентябре этого года, когда истечет срок полномочий. Это следует из заявления официального представителя Североатлантического альянса Оаны Лунгеску.

Действующий генеральный секретарь продлевал мандат три раза. Йенс Столтенберг занимает этот пост почти девять лет.

Напомним, в ноябре прошлого года стали известны возможные претенденты на пост генсека НАТО. Так, в список кандидатов попала внучка украинского националиста и нынешний вице-премьер Канады Христя Фриланд.

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