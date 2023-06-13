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Писториус заявил, что Германия не может заменить каждый выведенный из строя Leopard 2

Максим Крюков
10:14 13.06.2023
Министр обороны Германии добавил, что с июля ФРГ увеличит поставки Киеву отремонтированных танков Leopard 1A5.
Писториус заявил, что Германия не может заменить каждый выведенный из строя Leopard 2
© Фото: Guido Kirchner, dpa, GlobalLookPress
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Берлин не может заменить каждый танк Leopard 2, который был выведен из строя в ходе боевых действий на Украине, однако продолжит поставки вооружения киевскому режиму. Такое заявление сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус, комментируя информацию об уничтожении немецких бронемашин.

«Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя», - передает слова министра немецкая газета Bild.

Он также отметил, что с июля ФРГ увеличит поставки отремонтированных танков Leopard 1A5. По словам Писториуса, до конца года их будет более 100.

Накануне замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Германию намного увеличить поставки Киеву немецкой бронетехники. Он подчеркнул, что каждый танк Leopard для украинских боевиков сейчас «на вес золота». Бывший посол Украины в Берлине также заявил, что немцы могут выделить намного больше бронемашин, чем ранее.

Одиннадцатого июня в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что украинские националисты потеряли 11 танков, в том числе три немецких Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин в ходе безуспешной попытки провести наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Кроме того, по данным МО РФ, противник потерял британскую боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer и американскую артиллерийскую систему М777.

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