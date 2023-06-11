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МО РФ: националисты потеряли три «Леопарда» во время безуспешной попытки наступления на трех направлениях

14:49 11.06.2023
В результате провального наступления киевский режим потерял более 50 боевиков на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.
МО РФ: националисты потеряли три «Леопарда» во время безуспешной попытки наступления на трех направлениях
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Украинские националисты предприняли очередную безуспешную попытку провести наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. О результатах отражения атаки сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

В районе Времевского выступа оперативно-тактическая и армейская авиация РФ нанесла поражение техники и живой силе противника нескольких бригад украинских боевиков в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза «Октябрь» Донецкой народной республики. На Запорожском направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки врага с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка. Также было нанесено поражение колонне бронетехники врага, которая выдвигалась в южно направлении в районе Лукьяновского.

В результате провального наступления киевский режим потерял более 50 боевиков, 11 танков, а том числе три немецких Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, британскую боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer и американскую артиллерийскую систему М777.

Ранее, в ходе безуспешных попыток наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял до 300 человек личного состава, девять танков, в том числе четыре немецких Leopard, 11 БМП, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и французскую самоходную артиллерийскую установку Caezar.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

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