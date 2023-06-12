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Командир спецназа «Ахмат» заявил, что за время СВО отряд направил на передовую десятки тысяч бойцов

09:30 12.06.2023
Апти Алаудинов отметил, что бойцы «Ахмата» сражаются плечом к плечу с другими подразделениями, которые доблестно защищают Отечество.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Добровольческий отряд «Ахмат» подготовил и направил в зону специальной военной операции десятки тысяч бойцов. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов после подписания контракта между Министерством обороны Российской Федерации и добровольческим отрядом, которое состоялось в рамках реализации приказа Министра обороны России Сергея Шойгу.

«Данное подразделение за эти год и три месяца на передовую непосредственно через себя подготовило и направило тысячи и десятки тысяч добровольцев. Эти добровольцы приходили на фронт и непосредственно сражались плечом к плечу с другими подразделениями, которые доблестно защищают наше Отечество», - сказал он.

Он отметил, что решение, которое было принято руководством Минобороны России, позволит уровнять социальный пакет для бойцов «Ахмата», добровольно отправившихся выполнять боевые задачи в зону проведения спецоперации.

«У нас нет другого варианта, кроме как победить. И, естественно, стоя плечом к плечу со всеми остальными подразделениями, которые сегодня в зоне СВО, мы победим», - добавил Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что в боях за Марьинку ключевая роль досталась подразделениям Вооруженных сил РФ. По его словам, российские бойцы освободили 70% города. Он добавил, что оставшаяся часть Марьинки будет зачищаться бойцами 150-й дивизии и отрядом специального назначения.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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