Армия Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что подразделения ВС РФ освободили 70% Марьинки Владислав Кустов Подразделения 150-й дивизии до сих продвигались в Марьинке, освобождали ее от противника, подчеркнул он. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В боях за Марьинку ключевая роль досталась подразделениям Вооруженных сил РФ. Российские бойцы освободили 70% города, заявил «Звезде» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Надо отметить, что подразделения 150-й дивизии до сих продвигались в Марьинке, освобождая ее от противника», - сказал он. Кроме того, сосед справа от спецназа «Ахмат» - подразделения Минобороны России, которые активно подвигаются, уничтожая противника. Алаудинов добавил, что оставшаяся часть города будет зачищаться бойцами 150-й дивизии и отрядом специального назначения. Между тем, в Минобороны России сообщили о боях в районе Авдеевки и наступательных действиях в Марьинке. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика