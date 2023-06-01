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Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что подразделения ВС РФ освободили 70% Марьинки

Владислав Кустов
17:52 01.06.2023
Подразделения 150-й дивизии до сих продвигались в Марьинке, освобождали ее от противника, подчеркнул он.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В боях за Марьинку ключевая роль досталась подразделениям Вооруженных сил РФ. Российские бойцы освободили 70% города, заявил «Звезде» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Надо отметить, что подразделения 150-й дивизии до сих продвигались в Марьинке, освобождая ее от противника», - сказал он.

Кроме того, сосед справа от спецназа «Ахмат» - подразделения Минобороны России, которые активно подвигаются, уничтожая противника.

Алаудинов добавил, что оставшаяся часть города будет зачищаться бойцами 150-й дивизии и отрядом специального назначения.

Между тем, в Минобороны России сообщили о боях в районе Авдеевки и наступательных действиях в Марьинке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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