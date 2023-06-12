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Западные страны, отрицающие новую реальность, ожидает «великая расплата». Об этом заявил основатель Глобального института будущего Чандран Наир. По его словам, результатом этого станет многополярный мир.

«У Запада нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности», - утверждает Чандран Наир в статье для The National Interest.

Он отметил, что странам Запада необходимо осознать, что мир изменился после окончания холодной войны. Пока же они живут в «пузыре отрицания реальности».

Напомним, недавно постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что «мир по-американски» и западное доминирование идут к закату. По его словам, однополярного мироустройства больше не будет.

Он также указал на виновников глубинного кризиса системы международных отношений. Его спровоцировали многолетние системные и последовательные действия США и их союзников по созданию на границах РФ русофобского, националистического и неонацистского образования.

Ранее российский президент Владимир Путин сказал, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое. Попытки утвердить однополярную модель провалились, заявлял также глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, мир движется к масштабному переустройству, с разными центрами силы.