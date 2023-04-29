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Попытки утвердить однополярную модель провалились. Мир движется к масштабному переустройству, с разными центрами силы, и это - геополитическая реальность. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к участникам Глобальной конференции по многополярности. Она проходит сегодня онлайн и объединяет более 120-ти экспертов из 60-ти стран: политиков, общественных деятелей, журналистов - всех, кто выступает за построение более справедливых межгосударственных отношений.

Как отметил Лавров, примером многополярной дипломатии сегодня служат ШОС и БРИКС, где эффективно сотрудничают страны с разными политическими и экономическими системами. Министр напомнил слова Владимира Путина, который отмечал: тенденция к многополярности неизбежна, и те, кто это не поймет, проиграет.

«Сегодня всем необходимо признать необратимость формирования более справедливой полицентричной системы мироустройства. В общих интересах сделать так, чтобы многополярная архитектура опиралась не на "баланс страха", а на баланс интересов, на общепризнанные нормы международного права, на взаимоуважительный диалог различных цивилизаций, религий и культур. Россия остается в авангарде международных усилий по укреплению многополярных, правовых, демократических начал межгосударственного общения», - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее глава Российского государства Владимир Путин заявлял, что тренд многополярности мира будет только усиливаться. По словам президента РФ, все, кто будет препятствовать этому, проиграют.