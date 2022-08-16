Путин заявил, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое
Эпоха однополярного мира уходит в прошлое. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на X Московской конференции по международной безопасности.
«Эпоха однополярного мирового порядка уходит в прошлое. Как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели - она обречена. Геополитические изменения исторического масштаба идут в совсем другом направлении», - заявил Владимир Путин.
Путин добавил, что подтверждением объективных процессов укрепления многополярности в мире служит X Московская конференция по международной безопасности.
Ранее российский президент на MCIS-2022 заявлял, что все больше стран и народов выбирают путь суверенного развития. Как отметил Владимир Путин, это меняет ситуацию в мире.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов