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Эвакуация и уничтожение диверсантов: что происходило в Белгородской области в прошедшие сутки

Ярослава Коценко
Ксения Глотова
23:41 01.06.2023
Из-за угрозы украинских обстрелов жители Белгородской области переезжают из своих домов в пункты временного размещения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские военные сорвали новые попытки киевского режима устроить теракты против мирных жителей города Шебекино. Украинские формирования попытались вторгнуться на территорию России, но все атаки были отражены - в общей сложности уничтожены более 50-ти украинских террористов.

Ранним утром ракетные войска и артиллерия Западного военного округа наносили удары по украинским террористам. Противник предпринял попытку зайти на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Всего в атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «КамАЗ».

«Армейской авиацией Западного военного округа нанесено одиннадцать ударов по противнику. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара», - сообщил на брифинге официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Террористическая группа из 15 человек попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец, в то время как 20 боевиков и две бронированные машины двигались по правому берегу. Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 террористов и множество техники.

«В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено», - заявил Конашенков.

Белгородская область в тот же день подверглась многочисленным обстрелам со стороны ВСУ. В Грайворонском округе зафиксировано 57 прилетов. В Борисовском районе снаряд разорвался на дороге. Также били по селам Новопетровка и Карабаново, удары пришлись на частный сектор. Под многочисленные артиллерийские обстрелы попал город Шебекино и близлежащие села. Только за сегодняшний день пострадали более 10 человек. Погибших нет.

«Все получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четыре человека из 11-ти находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Одному в настоящее время проводится операция. Остальные находятся в отделении, получают лечение», - рассказал главврач Белгородской городской больницы №2 Роман Проценко.

Обо всем происходящем в регионе оперативно докладывают президенту.

«Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, я ему доложил сложившуюся обстановку, рассказал о наших действиях, о наших планах. Докладывал обстановку... Первое, что он спросил, какая нужна помощь. Было очень приятно, потому что наш президент с нами», - отметил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

Самый крупный пункт временного размещения - «Белгород-Арена» - разделен на несколько зон: для семей с детьми, для маломобильных граждан и даже для тех, кто приехал с домашними животными. На месте работают психологи, медики и волонтеры, организовано горячее питание. Жители Шебекино начали покидать свои дома еще ночью, когда националисты вели прицельный огонь из «Градов» по жилым кварталам. Один из снарядов попал в частный жилой дом, повреждены фасады и побиты окна многоэтажек.

Эвакуация до сих пор продолжается. «Белгород-Арена» уже переполнена. Принято решение сформировать списки и отправить людей в другие места, более комфортабельные, например, общежития университетов.

Для тех, кто захотел уехать из округа, особенно, для семей с детьми, власти организовали выезд в Пензу, Ярославль и Калугу. В самом Шебекино до сих пор неспокойно. То же относится и к самому Белгороду. Во второй половине дня беспилотник упал на проезжую часть в городе и взорвался. Два человека получили травмы.

Из-за сложившейся ситуации школьники из Шебекино в этом году не будут сдавать выпускные экзамены. Губернатор области обсудил с президентом России возможное поступление ребят из Белгородской области в ВУЗы без экзаменов.

«Что касается ситуации с Шебекино... Регулярно президент получает информацию и от наших пограничников, и от военных, и от спасателей, и также от представителей и муниципальных, и региональных властей Белгородской области. В постоянном контакте с упомянутыми представителями президент Путин. Главный вопрос - это оказание помощи людям. Это поддержка в переселении тех, кто в этом нуждается, этим сегодня Путин занимается очень активно», - пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Принять людей готовы в шести пунктах временного размещения. Как сообщили власти, при необходимости будут созданы дополнительные места.

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