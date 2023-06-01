В стране и мире В Кремле заявили, что власти Белгородской области работают активно Андрей Аркадьев Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном рабочем контакте с региональными властями. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Власти Белгородской области работают активно, самоотверженно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Региональные власти работают очень активно, самоотверженно. Президент Путин с ними находится в постоянном рабочем контакте», - сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что ситуация в Белгородской области не окажет влияния на ход проведения спецоперации. В Минобороны сегодня сообщили о срыве попытки Киева провести теракт в Шебекино. Украинские террористы сегодня ночью безуспешно попытались вторгнуться на территорию РФ, но российские бойцы успешно отбили атаки на Шебекино. Всего были отражены три украинские атаки. Противник отступил и понес потери в живой силе и военной технике. Экспертное мнение и аналитика