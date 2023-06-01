В Кремле заявили, что власти Белгородской области работают активно
Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном рабочем контакте с региональными властями.
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Власти Белгородской области работают активно, самоотверженно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Региональные власти работают очень активно, самоотверженно. Президент Путин с ними находится в постоянном рабочем контакте», - сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что ситуация в Белгородской области не окажет влияния на ход проведения спецоперации.
В Минобороны сегодня сообщили о срыве попытки Киева провести теракт в Шебекино. Украинские террористы сегодня ночью безуспешно попытались вторгнуться на территорию РФ, но российские бойцы успешно отбили атаки на Шебекино. Всего были отражены три украинские атаки. Противник отступил и понес потери в живой силе и военной технике.