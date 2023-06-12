Херш заявил, что большинство населения мира поддерживает спецоперацию России

Журналист уверен, что США утратили доверие к себе в мире.

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Больше половины населения Земли поддерживают российскую специальную военную операцию. Об этом в эфире авторской программы британского политика Джорджа Гэллоуэя заявил известный своими расследованиями американский журналист Сеймур Херш.

По его словам, доля стран, отказавшихся от проамериканского курса и ставших пророссийскими, достаточно велика. Такая тенденция особенно видна в Африке и Азии.

Херш отметил, что Соединенные Штаты утратили доверие к себе в мире. США постепенно вытесняют другие страны.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что России нужно до конца довести специальную военную операцию, так как других альтернатив нет. При этом, по его словам, Владимир Путин открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО.