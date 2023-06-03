Песков: Путин открыт к контактам для достижения целей иными путями, чем СВО

Но страны Запада, по его словам, иного выхода не оставляют.

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Президент Владимир Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1» он отметил, что на данный момент на Западе не оставляют для нашей страны иного выхода.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявлял, что Москва готова выслушать с большим вниманием любые предложения по урегулированию ситуации на Украине. Об этом официальный представитель Кремля сообщил после разговора Владимира Путина с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пока не видела мирный план по Украине от партнеров из Африки и Южной Америки, однако, как и ранее, готова рассматривать любые их предложения, направленные на содействие стабилизации конфликтной ситуации.

Министр подчеркнул, что Москва готова к контактам, когда в этом будут заинтересованы другие страны.