Песков: России нужно довести спецоперацию до конца, альтернативы этому нет

Ранее президент отмечал, что все поставленные цели будут достигнуты.

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России нужно довести до конца специальную военную операцию, так как других альтернатив нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1».

«У нас нет другой альтернативы», - отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что все связанное со спецоперацией - мера абсолютно вынужденная и необходимая. По его словам, наши бойцы защищают интересы и суверенитет РФ.

Президент неоднократно выражал уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты. В этом нет никаких сомнений, отмечает глава государства.