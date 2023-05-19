Песков: серьезных контактов между РФ и США по контролю над вооружениями не ведется

Ответственность за эту печальную ситуацию целиком и полностью лежит на Вашингтоне, отметил представитель Кремля.

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Серьезных контактов между Российской Федерацией и Соединенными Штатами по вопросу контроля над вооружениями в настоящий момент нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что ответственность за эту печальную ситуацию лежит на Вашингтоне.

«Время сокращается, как шагреневая кожа, поэтому здесь ситуация печальная. И ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне», - сказал Песков.

В минувший четверг, 18 мая, стало известно, что в США республиканцы представили законопроект о выходе Штатов из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).