Республиканцы представили законопроект об укреплении ядерных сил и выходе США из ДСНВ

По мнению авторов проекта нового закона о ДСНВ, документ должен включать в себя все виды ядерного оружия, а также распространяться на Китай.

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Группа сенаторов от Республиканской партии США внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил.

«Решение администрации Байдена продлить ДСНВ с Россией сковало США, не дав стране и ее союзникам большей безопасности», - цитирует РИА Новости заявление одного из авторов документа, конгрессмена от штата Айдахо Джима Риша.

С его слов, новый закон должен включать в себя все виды ядерного оружия, а также распространяться на Китай. По мнению влиятельного конгрессмена, Вашингтон должен быть готов к потенциальному столкновению с двумя ядерными державами.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что никаких контактов с американцами по поводу ДСНВ не ведется. Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил о приостановке участия страны в ДСНВ 21 февраля во время послания к Федеральному собранию. Путин акцентировал внимание на том, что это именно приостановка, а не полный выход из договора.