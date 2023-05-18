Республиканцы представили законопроект об укреплении ядерных сил и выходе США из ДСНВ
Группа сенаторов от Республиканской партии США внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил.
«Решение администрации Байдена продлить ДСНВ с Россией сковало США, не дав стране и ее союзникам большей безопасности», - цитирует РИА Новости заявление одного из авторов документа, конгрессмена от штата Айдахо Джима Риша.
С его слов, новый закон должен включать в себя все виды ядерного оружия, а также распространяться на Китай. По мнению влиятельного конгрессмена, Вашингтон должен быть готов к потенциальному столкновению с двумя ядерными державами.
Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что никаких контактов с американцами по поводу ДСНВ не ведется. Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил о приостановке участия страны в ДСНВ 21 февраля во время послания к Федеральному собранию. Путин акцентировал внимание на том, что это именно приостановка, а не полный выход из договора.