Противник предпринял очередные безуспешные попытки атаковать на наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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Подразделения украинских националистов предприняли очередные безуспешные попытки наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об отражении атак противника сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

На Запорожском направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации отражены две атаки противника. Силы врага - до батальона, усиленные танками - прорывались в направлении населенных пунктов Яблоневое и Новопокровка Запорожской области. Также нанесено огневое поражение двум колоннам бронетехники противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка. На Временевском выступе боевики приняли три атаки силами до мотопехотных рот, которые также оказались безуспешными.

Результате российские войска успешно отразили все атаки. Противник потерял до 300 человек личного состава, девять танков, в том числе четыре немецких Leopard, 11 БМП, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и французскую самоходную артиллерийскую установку Caezar.

Ранее были отражены две атаки украинских националистов на Запорожском направлении. Общие суточные потери украинской стороны на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 680 человек.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.