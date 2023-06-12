В День России представители 78 регионов развернули 100-метровый флаг страны в Нижнем Новгороде

К шествию присоединились участники форума «Многонациональная Россия» под флагами всех субъектов нашей страны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Участники единственного в России Межнационального парада развернули на площади Минина и Пожарского в центре Нижнего Новгорода 100-метровый флаг России. По словам организаторов акции, это полотно является символом единства многонационального народа.

Представители 78 регионов прибыли в столицу Приволжья, чтобы пройти по центру города в национальных костюмах. К шествию присоединились участники форума «Многонациональная Россия» под флагами всех субъектов нашей страны.

Это мероприятие прошло в рамках этнофестиваля «Действие», главного межнационального праздничного события в России.

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда 12 июня в Кремле сказал, что патриотизм завещан россиянам предками, и это наследие для страны священно. Глава государства добавил, что День России знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство многонационального народа и преданность своей стране.

Телеканал «Звезда» пригласил зрителей исполнить в День России гимн страны. Видеоролик необходимо разместить в Сети и прислать в письме ссылку на него.