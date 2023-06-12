Телеканал «Звезда» приглашает зрителей исполнить гимн в День России

Исполняйте гимн вместе с близкими, записывайте на видео и присылайте ссылку на нашу электронную почту.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress

Телеканал «Звезда» в День России приглашает зрителей присоединиться к акции «Народное исполнение гимна». Пойте гимн вместе с близкими, записывайте исполнение на видео и присылайте на электронную почту gimn@zvezdamedia.ru.

Видеоролик необходимо разместить в Сети и прислать в письме ссылку на него. В сопроводительном письме не забудьте коротко рассказать о себе и оставить контакты для связи.

День России ежегодно отмечается 12 июня - в этот день 33 года назад была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Президент РФ в праздничный день вручает в Кремле государственные премии.