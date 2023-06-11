В стране и мире В стране и мире В стране и мире

AFP: украинские националисты потеряли большую часть БМП Bradley

Игнат Далакян
21:56 11.06.2023
Один из украинских боевиков жестами дал понять иностранному агентству об отсутствии значимых достижений армии Украины в ходе контрнаступления.
AFP: украинские националисты потеряли большую часть БМП Bradley
© Фото: Staff Sgt. Gabriel Rivera-Villan Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Боевики одного подразделения украинской армии рассказали, что потеряли в ходе наступления большую часть имеющихся БМП Bradley. Об этом сообщило агентство AFP.

Как передает РИА Новости, на вопрос, удалось ли взять какую-либо территорию, один из боевиков продемонстрировал жестами отсутствие успехов.

Ранее Министерство обороны России сообщило о потере украинскими националистами трех танков Leopard при безуспешной попытке наступления на трех направлениях. Как сообщило российское оборонное ведомство, более 50 боевиков потерял киевский режим в результате провального наступления.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:15 Армия
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео с возвращением российских бойцов из украинского плена
20:11 В стране и мире
Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки
21:56 В стране и мире
AFP: украинские националисты потеряли большую часть БМП Bradley
18:40 В стране и мире
статья
В зоне экоцида: к чему привела атака украинских боевиков по Каховской ГЭС
17:00 Армия
Видео
«Ресурс неограничен»: инженер Разбирин показал беспилотную мишень для спецназа
Популярное
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.