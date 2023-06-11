AFP: украинские националисты потеряли большую часть БМП Bradley
Один из украинских боевиков жестами дал понять иностранному агентству об отсутствии значимых достижений армии Украины в ходе контрнаступления.
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Боевики одного подразделения украинской армии рассказали, что потеряли в ходе наступления большую часть имеющихся БМП Bradley. Об этом сообщило агентство AFP.
Как передает РИА Новости, на вопрос, удалось ли взять какую-либо территорию, один из боевиков продемонстрировал жестами отсутствие успехов.
Ранее Министерство обороны России сообщило о потере украинскими националистами трех танков Leopard при безуспешной попытке наступления на трех направлениях. Как сообщило российское оборонное ведомство, более 50 боевиков потерял киевский режим в результате провального наступления.