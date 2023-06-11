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Зеленскому сообщили неприятную новость о потерях ВСУ

Елизавета Егорова
12:12 11.06.2023
Зеленский во время посещения подконтрольной Украине части Херсонской области узнал новость о неудачах ВСУ.
Зеленскому сообщили неприятную новость о потерях ВСУ
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожской области. Президент Украины Владимир Зеленский узнал об этом во время визита подконтрольной Киеву части Херсонской области.

«Русским удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные французами AMX-10 и переданные Германией Украине танки Leopard. Русские также уничтожили критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы ПВО Iris-T», - написал Брайен на платформе Substack.

Журналист отметил, что поражение потерпела лучшая, по мнению многих, 47-ая механизированная бригада ВСУ. Она была оснащена американскими БМП Bradley и обучена странами НАТО.

Ранее Брайен предрек гибель танкам из Европы и США, отправленным на Украину. По его мнению, русские военнослужащие умеют с ними справляться.

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