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Путин назвал удары ВСУ по жилым кварталам бессмысленными

Ян Брацкий
16:03 12.06.2023
Ранее украинские националисты обстреляли из минометов село Дроновка Грайворонского округа Белгородской области.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин заявил, что в ударах украинских националистов по жилым кварталам нет военного смысла.

«Я сейчас не буду говорить о причинах, о том, о сем, вдаваться в политические дебри. Но зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого», - сказал Путин во время общения с лауреатами госпремий в Кремле.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Дроновка Грайворонского округа. По его словам, украинские националисты открыли огонь из минометов по мирным жителям. При обстреле никто не пострадал, несколько домов посекло осколками, кое где выбиты стекла, уточнил Гладков. Сотрудники экстренных служб работают на местах.

Кроме того, украинские силовики регулярно обстреливают места размещения эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС мирных жителей. Об этом ранее сообщил первый замруководителя президентской администрации Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что там, куда бьют националисты, нет военной техники.

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