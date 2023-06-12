Гладков сообщил об обстреле села Дроновка

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Село Дроновка Грайворонского городского округа обстреляли украинские боевики, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, населенный пункт обстреляли из минометов.

Гладков сообщил, что при обстреле никто не пострадал. Поврежден один частный дом: в нем выбиты стекла и посекло фасад осколками. В селе работают экстренные службы.

Ранее в понедельник сообщалось об обстреле села Вязовое в Белгородской области. При этом также никто не ранен и не погиб.

Три человека пострадали при ночном обстреле Белгородской области 9 июня. Под удар попал в том числе город Шебекино. Были повреждены несколько частных и многоквартирных домов.