С 2015 года на Украине 8 мая отмечали День памяти и примирения.

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Президент Украины Владимир Зеленский перенес празднование Дня Победы с 9-го на 8-е мая. Соответствующий закон опубликован на сайте Верховной рады. Зеленский внес законопроект как неотложный. Согласно тексту указа, праздничным днем вместо 9 мая станет 8 мая - День памяти и победы над нацизмом.

В конце мая решение Зеленского поддержали украинские парламентарии. Из 317 депутатов против высказался только один, еще 35 не участвовали в голосовании.

Накануне Дня Победы стало известно об инициативе киевского режима отмечать 9 мая «День Европы». По мнению политолога Юрия Светова, официальный Киев пытается разделить в сознании людей победу СССР и победу Запада над нацизмом, чтобы не отождествлять себя с Россией.