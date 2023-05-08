Политолог Светов назвал «День Европы» на Украине попыткой откреститься от советского прошлого

По словам эксперта, Украина несколько лет назад уже перешла на «европейский» формат празднования Дня Победы.

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Украинский законопроект о праздновании 9 мая «Дня Европы» является очередной попыткой киевского режима «отделиться» от советского прошлого. Об этом «Звезде» рассказал политолог и журналист Юрий Светов. По его словам, это далеко не первый шаг Украины навстречу Западу.

«Еще в 2015 году - в год 70-летия Победы - Украина стала отмечать День Победы 8 мая, как и вся Европа. Это же делала Грузия, Молдавия - все страны, прокладывавшие путь в Европу. И сейчас Зеленский продолжает делать шаги к Европе, причем он заявил, что это продолжение "той борьбы со злом, которая была в 45-м году". То есть цинизм и фантастическое извращение действительности здесь проявляется во всей красе», - рассказал Светов.

По словам политолога, украинский законопроект является попыткой разделить в сознании людей победу СССР и победу Запада над Нацистской Германией. Таким образом Киев пытается отделить себя от общей с Россией истории и отождествить себя с Европой.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране 9 мая Дня Европы. Решение принято в том числе «с целью укрепления единства народов Европы», а также для «обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте».