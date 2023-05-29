Рада поддержала проект, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом

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Верховная рада Украины поддержала законопроект, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Об этом пишет RT со ссылкой на украинский парламент.

Инициативу президента Украины Владимира Зеленского в ходе заседания поддержали 317 народных депутатов, один высказался против, еще 35 не участвовали в голосовании.

Ранее глава украинского государства подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы, а 8 мая — День памяти и победы над нацизмом.

С 2015 года на Украине 8 мая отмечали День памяти и примирения, а 9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Безоговорочная капитуляция Германии вступила в силу в 23:01 8 мая 1945 года, в Москве в это время было уже 9 мая. В России отмечают День Победы 9 мая. Традиционно в этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия и парады с участием военной техники.