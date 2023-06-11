Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки
Согласно сообщению администрации региона, затопленными остаются объекты туризма.
© Фото: Таисия Воронцова РИА Новости
С улиц Новой Каховки полностью ушла вода после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
«На 18.00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки», - говорится в Telegram-канале администрации региона.
Однако сообщается, что затопленными до сих пор еще остаются объекты туризма в прибрежной зоне.
Ранее власти Новой Каховки оценили ущерб, нанесенный последствиями разрушения Каховской ГЭС, в 11,5 миллиардов рублей. По словам заместителя правительства региона Алексеенко, эта цифра может возрасти.