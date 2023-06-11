Вице-премьер РФ Хуснуллин проверил организацию работ по ликвидации ЧП в Херсонской области

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Кроме того, российский вице-премьер посетил пункт обеспечения товарами первой необходимости, а также провел совещание в штабе, где были обсуждены вопросы по дальнейшим действиям ликвидации происшествия.

Ранее власти Новокаховского городского округа сообщили, что с улиц Новой Каховки полностью ушла вода. Согласно сообщению, администрации региона, затопленными еще остаются прибрежные зоны.