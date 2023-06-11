Вице-премьер РФ Хуснуллин проверил организацию работ по ликвидации ЧП в Херсонской области
Марат Хуснуллин также провел совещание в штабе, где обсудил вопросы дальнейших шагов по ликвидации последствий ЧП.
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Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил, что посетил в Херсонской области Новую Каховку и Корсунку, которые оказались затоплены после разрушения Каховской ГЭС. Он проверил в населенных пунктах организацию работ по ликвидации последствий бедствия.
«Могу сказать, что работа организована хорошо. Например, воды уже нет на площади, известной всем кадрами с плавающими лебедями», - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
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