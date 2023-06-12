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Украинские боевики обстреляли Вязовое в Белгородской области

Анна Касаткина
12:17 12.06.2023
Последствия обстрела на месте устраняют экстренные службы.
Украинские боевики обстреляли Вязовое в Белгородской области
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Украинские боевики обстреляли окраину села Вязовое в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет», - написал он в Telegram-канале.

По словам Гладкова, осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия. Губернатор уточнил, что последствия на месте устраняют аварийные бригады и оперативные службы.

Ранее украинские националисты из реактивной системы залпового огня обстреляли центр города Токмак в Запорожской области. Боевики били по центральной площади города дальнобойными снарядами западного образца.

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