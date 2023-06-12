«Это был настоящий друг России»: Шевченко поделился воспоминаниями о Берлускони

Руководитель протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко отметил, что экс-премьер Италии был добрым и интересным человеком.

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был настоящим другом России. Об этом в беседе со «Звездой» заявил руководитель протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко.

«Это был настоящий друг России, они очень хорошо относились друг к другу, было всегда приятно с ним встречаться. Добрый и интересный человек сам по себе», - сказал он.

Сегодня стало известно, что в возрасте 86 лет скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. По данным газеты Corriere della Sera, политика в очередной раз госпитализировали в прошлую пятницу, через три дня после последней выписки. Весной шесть недель лидер партии «Вперед, Италия» проходил лечение в клинике Сан-Раффаеле в Милане.