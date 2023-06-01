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Путин поддержал желание Воробьева переизбраться на пост губернатора Подмосковья

Сергей Лебедев
21:39 01.06.2023
Российский президент пожелал главе региона дальнейших успехов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российский президент Владимир Путин поддержал планирующего переизбраться на занимаемую должность губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава государства отметил, что у региона хорошие показатели.

«Если у вас желание есть и - самое главное - если люди поддерживают, то желаю вам дальнейших успехов», - сказал Владимир Путин в ходе встречи Андреем Воробьевым.

Вместе с тем президент призвал губернатора Подмосковья активно работать с людьми и все им рассказывать.

«Показывать, что и как удалось сделать, чего не удалось объективно и по-честному надо говорить, показывать, что вы планируете сделать и за счет чего», - добавил глава государства.

Ранее президент пожелал губернатору Амурской области Василию Орлову успехов на выборах в 2023 году. Владимир Путин считает, что главу региона поддержат местные жители.

Также российский лидер пожелал удачи на выборах губернатору Новосибирской области и Андрею Травникову. Тот, по его словам, умеет добиваться результатов.

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