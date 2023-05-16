Путин пожелал успеха на выборах главе Амурской области Орлову

Президент также пожелал удачи на выборах губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

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Президент России Владимир Путин пожелал губернатору Амурской области Василию Орлову успехов на выборах в 2023 году. Путин и Орлов во вторник побеседовали в режиме видеоконференции.

Президент считает, что главу региона на грядущих губернаторских выборах поддержат жители Амурской области.

«Со своей стороны желаю вам успехов», - отметил Путин.

Помимо этого, президент пожелал удачи на выборах губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Путин подчеркнул, что Травников умеет добиваться результатов и правильно определяет основные пути развития.