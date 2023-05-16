Путин пожелал губернатору Новосибирской области Травникову удачи на выборах

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Президент Владимир Путин пожелал губернатору Новосибирской области Андрею Травникову удачи на предстоящих в сентябре выборах. Мнением главы государства о своем выдвижении чиновник поинтересовался во время рабочей встречи с Путиным по видеосвязи. Полномочия Травникова истекают в этом году.

«В целом и вы, и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано», - сказал Путин в ходе рабочей встречи с главой региона.

Накануне президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза отношения с бывшими республиками СССР. Российский лидер напомнил, что на Парад Победы в Москву приехали главы многих из них. Президент акцентировал внимание на конкурентных преимуществах, благодаря которым обоюдное развитие возможно на всех направлениях.