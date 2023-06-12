Мэр Мариуполя Моргун заявил, что на полное восстановление города уйдет три года
Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что город будет полностью восстановлен в течение ближайших трех лет.
«Этот год будет ударный. Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города», - передает его слова ТАСС.
Градоначальник добавил, что ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся почти на двух тысячах объектов - это жилые дома, а также объекты социальной и коммунальной инфраструктуры.
Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в 2024-2025 годах планируется ввод в эксплуатацию аэропорта города Мариуполь. Ведомство также собирается ввести в эксплуатацию пять аэропортов в новых регионах РФ.
Кроме того, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что разминирование территории металлургического комбината «Азовсталь» планируется завершить к лету 2024 года. По его словам, для развития территории завода уже определен стратегический инвестор.