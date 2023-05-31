В стране и мире Пушилин заявил, что разминирование «Азовстали» должны завершить к лету 2024 года Тимур Шерзад Также временно исполняющий обязанности главы ДНР отметил, что уже определен стратегический инвестор для развития «Азовстали». © Фото: Тимур Шерзад Читайте нас на: Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что разминирование территории металлургического комбината «Азовсталь» планируется завершить к лету 2024 года. «В настоящий момент мы приступили к разминированию территории "Азовстали" и к лету следующего года планируем завершить данную работу», - заявил он на расширенном заседании коллегии Минпромторга. Также он заявил, что для развития территории комбината уже определен стратегический инвестор. Ранее «Звезда» показала, как выглядят секретные тоннели освобожденного металлургического комбината «Азовсталь». Экспертное мнение и аналитика