Пушилин заявил, что разминирование «Азовстали» должны завершить к лету 2024 года
Также временно исполняющий обязанности главы ДНР отметил, что уже определен стратегический инвестор для развития «Азовстали».
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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что разминирование территории металлургического комбината «Азовсталь» планируется завершить к лету 2024 года.
«В настоящий момент мы приступили к разминированию территории "Азовстали" и к лету следующего года планируем завершить данную работу», - заявил он на расширенном заседании коллегии Минпромторга.
Также он заявил, что для развития территории комбината уже определен стратегический инвестор.
Ранее «Звезда» показала, как выглядят секретные тоннели освобожденного металлургического комбината «Азовсталь».