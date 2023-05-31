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Пушилин заявил, что разминирование «Азовстали» должны завершить к лету 2024 года

Тимур Шерзад
12:23 31.05.2023
Также временно исполняющий обязанности главы ДНР отметил, что уже определен стратегический инвестор для развития «Азовстали».
Пушилин заявил, что разминирование «Азовстали» должны завершить к лету 2024 года
© Фото: Тимур Шерзад
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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что разминирование территории металлургического комбината «Азовсталь» планируется завершить к лету 2024 года. 

«В настоящий момент мы приступили к разминированию территории "Азовстали" и к лету следующего года планируем завершить данную работу», - заявил он на расширенном заседании коллегии Минпромторга. 

Также он заявил, что для развития территории комбината уже определен стратегический инвестор. 

Ранее «Звезда» показала, как выглядят секретные тоннели освобожденного металлургического комбината «Азовсталь».

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