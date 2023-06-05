В Минтрансе РФ заявили о планах запустить аэропорт Мариуполь в 2024-25 годах

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В 2024-25 годах планирует ввод в эксплуатацию аэропорта города Мариуполь, в дальнейшем будут запущены аэропорты в других городах новых регионов России. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«В наше общее развитие попадет пять аэропортов - это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя. Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Мы считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024-2025 годов мы сможем задействовать аэропорт. Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения», - заявил Савельев.

В конце прошлого вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что работы по восстановлению Мариуполя будут завершены раньше намеченных сроков. В настоящее время в городе работают 28 000 строителей, уточнил он.