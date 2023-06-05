В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минтрансе РФ заявили о планах запустить аэропорт Мариуполь в 2024-25 годах

Алексей Курильченко
14:36 05.06.2023
В планах ведомства ввести в эксплуатацию пять аэропортом из новых регионов РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В 2024-25 годах планирует ввод в эксплуатацию аэропорта города Мариуполь, в дальнейшем будут запущены аэропорты в других городах новых регионов России. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«В наше общее развитие попадет пять аэропортов - это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя. Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Мы считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024-2025 годов мы сможем задействовать аэропорт. Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения», - заявил Савельев.

В конце прошлого вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что работы по восстановлению Мариуполя будут завершены раньше намеченных сроков. В настоящее время в городе работают 28 000 строителей, уточнил он.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:29 В стране и мире
В МИД РФ сообщили о готовности рассмотреть планы Индонезии по Украине
13:55 В стране и мире
Видео
Нарколог Нурисламов заявил, что метиловый спирт не может взяться в сидре из ниоткуда
13:09 Армия
Видео
МО РФ: сорвана попытка украинских террористов проникнуть в Белгородскую область
12:05 В стране и мире
Кремль: Путин регулярно совершает звонки, чтобы получить информацию о ходе СВО
11:45 В стране и мире
Видео
Правительство России продлило упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств в РФ
Популярное
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
IT: в Индии молодожены загадочно умерли сразу после свадьбы
Видео
Mercedes с человеком внутри упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.