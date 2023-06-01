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Экономический ущерб от коронавируса в России в 2022 году составил 1,6 трлн рублей

Сергей Лебедев
20:16 01.06.2023
Существенно снизить потери удалось благодаря тестам ПЦР, которые позволяли вовремя выявлять заболевших.
Экономический ущерб от коронавируса в России в 2022 году составил 1,6 трлн рублей
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Суммарный экономический ущерб от коронавируса для России в прошлом году составил не менее 1,6 триллиона рублей. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора. По данным специалистов, потери страны могли быть существенно выше.

Снизить ущерб удалось благодаря тестам ПЦР. Они позволяли выявлять заболевших на ранней стадии болезни и ограничить распространение вируса.

Напомним, недавно Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19 и объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации. По словам главы ВОЗ, от коронавируса умерли по меньшей мере 20 миллионов человек.

Российский вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в разговоре со «Звездой» заявил, что пандемия COVID-19 является самой смертоносной за последние 100 лет после вспышки «испанского гриппа».

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