Глава ВОЗ заявил об окончании пандемии COVID-19

По меньшей мере 20 миллионов человек умерли от COVID-19 с 2020 года.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии для COVID-19 и объявила о завершении связанного с ней режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус в прямом эфире в Twitter.

Решение было принято по совету Комитета экспертов ВОЗ. С начала пандемии от COVID-19 умерли по меньшей мере 20 миллионов человек, сообщил Гебрейесус.

«С 2020 года от COVID-19 официально погибло около семи миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших», - сказал глава ВОЗ.

Первая вспышка связанного с коронавирусом заболевания была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года.

ВОЗ объявила вспышку новой инфекции чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения в международном масштабе 30 января 2020 года. 11 марта того же года организация присвоила COVID-19 статус пандемии.