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Альтштейн заявил, что пандемия COVID-19 стала самой смертоносной за столетие

Сергей Лебедев
17:46 05.05.2023
Громадные потери человечество понесло во время вспышки «испанского гриппа».
Альтштейн заявил, что пандемия COVID-19 стала самой смертоносной за столетие
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Пандемия коронавируса является самой смертоносной за последние 100 лет после вспышки «испанского гриппа». Об этом в беседе со «Звездой» заявил российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Когда 100 лет назад мы имели "гриппозную" пандемию, она убила столько же или больше людей. Может, даже в два раза больше людей», - говорит специалист.

Анатолий Альтштейн отмечает, что тогда такого точного счета, как сейчас, не было. При этом население Земли 100 лет назад было в несколько раз меньше.

«Цифра большая, но было хуже. Но в промежутках эпидемий с такими потерями не было», - сказал вирусолог, говоря о смертности от COVID-19.

Напомним, сегодня стало известно, что Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19 и объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации. По словам главы ВОЗ, при пандемии от коронавируса умерли по меньшей мере 20 миллионов человек.

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