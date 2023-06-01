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На устройства Apple сотрудников «Лаборатории Касперского» по всему миру совершена кибератака

Ян Брацкий
19:09 01.06.2023
В «Лаборатории Касперского» заявили, что целью кибератаки на мобильные устройства Apple сотрудников мог быть шпионаж.
На устройства Apple сотрудников «Лаборатории Касперского» по всему миру совершена кибератака
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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На устройства Apple сотрудников «Лаборатории Касперского» по всему миру была совершена целевая кибератака. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Исследователи "Лаборатории Касперского" обнаружили ранее неизвестное вредоносное ПО, которое атакует устройства с операционной системой iOS», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Целью подобной атаки может быть шпионаж, уточнили в компании. Как сообщил директор по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского» Антон Иванов, расследование инцидента продолжается. Известно, что данные сотрудников, продукты или критические процессы не были затронуты.

Ранее в ФСБ России заявили о тесном сотрудничестве корпорации Apple с американскими спецслужбами, которые шпионят за дипломатами. Так, совместно с ФСО была выявлена аномалия в ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры. «Заражению» подверглись тысячи телефонных аппаратов. Выявлены факты «заражения» зарубежных номеров, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не знает, есть ли у сотрудников Кремля зараженные вредоносными программами смартфоны. С его слов, этими вопросами занимаются специальные службы.

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