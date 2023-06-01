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ФСБ: компания Apple помогает американским спецслужбам шпионить за дипломатами

Тимур Шерзад
11:35 01.06.2023
В Федеральной службе безопасности России подчеркнули, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности.
ФСБ: компания Apple помогает американским спецслужбам шпионить за дипломатами
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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В ФСБ России заявили, что компания Apple, которая любит упирать на обеспечение конфиденциальности пользователей своих продуктов, мягко говоря, лукавит. 

Вместе с ФСО Федеральная служба безопасности выявила аномалии в ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры. Они были характерны только для пользователей мобильных телефонов компании Apple. Аномалии обуславливались работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, которое использовало предусмотренные производителем программные уязвимости. 

«Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР», - говорится в сообщении ФСБ. 

Получается, что компания Apple тесно сотрудничает с американскими спецслужбами, а декларируемая политика конфиденциальности - это не более чем красивые слова для заманивая клиентов. 

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания украинца, вербовавшего сотрудников российского оборонно-промышленного комплекса.  

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