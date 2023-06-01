Песков не знает о заражении айфонов в Кремле

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что он не знает о случаях, чтобы у сотрудников Кремля были мобильные устройства американской корпорации Apple, зараженные вредоносными программами.

«Мне об этом ничего не известно», - сказал пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что подобными вопросами занимаются спецслужбы, у него нет информации по данной теме.

Сегодня в ФСБ сообщили, что несколько тысяч устройств Apple российских дипломатов были заражены американскими спецслужбами.

Пресс-секретарь констатировал, что Кремль не может запретить чиновникам иметь iPhone. При этом он указал на запрет для сотрудников администрации главы государства пользоваться айфонами на госслужбе.