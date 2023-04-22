РБК: работу терминалов Starlink можно нарушить при помощи средств РЭБ

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Работу терминалов Starlink вполне возможно нарушить при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил независимый эксперт Александр Храмчин. При этом, по его словам, дополнительно защитить их от воздействия достаточно сложно.

«Если Starlink работают в радиоэлектронном диапазоне, то можно нарушить работу с помощью средств РЭБ. Должна быть большая мощность, направление должно быть правильным», - цитирует РБК слова Храмчихина.

Напомним, ранее украинский военнопленный рассказал, что боевики используют спутниковую сеть Starlink, обеспечиваемую компанией Space X американского бизнесмена Илона Маска, не только в военных, но и в личных целях.

Также он сообщил, что выход в интернет происходил с одобрения командиров. По его словам, они давали возможность подключиться к сети на 10-20 минут, однако трафик не выдерживал одновременного пользования нескольких десятков человек.