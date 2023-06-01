Командир ВС РФ Казак рассказал, в каком состоянии передали позиции в Марьинке «Ахмату»

Танковый полк Казака ведет бои в Марьинке с июля 2022 года. Как сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов, Вооруженные силы России уже освободили 70% населенного пункта.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Командир танкового полка ВС РФ с позывным Казак рассказал о том, в каком состоянии подразделения Минобороны России передали позиции в Марьинке спецназу Росгвардии «Ахмат».

Казак отметил, что бойцы Вооруженных сил России уже изучили Марьинку вдоль и поперек и знают, где располагается противник.

Командные пункты уже давно оборудованы и развернуты. Теперь они предоставлены командирам штурмовых отрядов «Ахмата».

«Мы прикрываем их огнем, работают танки с закрытых позиций, работает артиллерия, работают БЛА наши и их. Они наступают. Сейчас зашли. Мы им обрисовали всю картину, мы перешли к обороне, мы обеспечиваем их действия», - заявил Казак.

Всего, по словам Казака, в Марьинке действуют шесть штурмовых групп «Ахмата». Их численность озвучена не была, но ранее Казак утверждал, что в условиях Марьинки бессмысленно оперировать крупными по численности штурмовыми группами.

Также Казак добавил, что штурмовым группам «Ахмата» придали по передовому авианаводчику, связисту, а также артиллерийскому корректировщику. Это нужно для работы артиллерии и авиации, которые обеспечивают продвижение групп спецназа.

Ранее командир спецназа Росгвардии «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что подразделения Минобороны России уже освободили 70% Марьинки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.