Песков подтвердил вчерашний разговор Путина с Алаудиновым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что Путин часто общается с руководителями подразделений.
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, GlobalLookPress
Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин разговаривал с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым.
«Да, это действительно так. Путин часто общается с руководителями подразделений», - заявил Песков агентству РИА Новости.
Ранее Алаудинов в беседе со «Звездой» заявил, что Путин досконально владеет обстановкой и ситуацией на Марьинском направлении.
Также он сообщил, что подразделения Минобороны России уже освободили 70% Марьинки.