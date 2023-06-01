Армия Алаудинов: Путин досконально владеет обстановкой и ситуацией на Марьинском направлении Владислав Кустов Рассказывая о недавнем разговоре с президентом России, командир спецназа «Ахмат» отметил в беседе со «Звездой», что президент проявил отеческую заботу о раненых бойцах. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин досконально владеет обстановкой и ситуацией на Марьинском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Состоялся разговор с Верховным главнокомандующим. Он позвонил вчера вечером. В беседе он проявил свою осведомленность в данной теме, на данном участке. Я так понял, что он досконально владеет обстановкой и ситуацией на данном направлении», - сказал он в разговоре со «Звездой». Алаудинов добавил, что Путин проявил отеческую заботу о раненых бойцах и пообещал обеспечить военнослужащих всем необходимым. Командир спецназа также подчеркнул, что подразделения ВС РФ освободили 70% Марьинки. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика