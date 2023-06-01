Алаудинов: Путин досконально владеет обстановкой и ситуацией на Марьинском направлении
Рассказывая о недавнем разговоре с президентом России, командир спецназа «Ахмат» отметил в беседе со «Звездой», что президент проявил отеческую заботу о раненых бойцах.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Президент РФ Владимир Путин досконально владеет обстановкой и ситуацией на Марьинском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Состоялся разговор с Верховным главнокомандующим. Он позвонил вчера вечером. В беседе он проявил свою осведомленность в данной теме, на данном участке. Я так понял, что он досконально владеет обстановкой и ситуацией на данном направлении», - сказал он в разговоре со «Звездой».
Алаудинов добавил, что Путин проявил отеческую заботу о раненых бойцах и пообещал обеспечить военнослужащих всем необходимым.
Командир спецназа также подчеркнул, что подразделения ВС РФ освободили 70% Марьинки.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.