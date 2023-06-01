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МИД РФ заявил о спекуляциях ООН на тему аммиакопровода

Ян Брацкий
18:21 01.06.2023
По словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, без выполнения пакетной части зерновой сделки о ее продлении, добавлении новых портов и расширении номенклатуры украинского экспорта речи идти не может.
МИД РФ заявил о спекуляциях ООН на тему аммиакопровода
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Секретариат ООН спекулирует на теме аммиакопровода Тольятти - Одесса, пытаясь создать видимость новых контактов. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Дипломат напомнил, что поставки аммиака так и не начаты.

«В Секретариате ООН... продолжают спекулировать на теме аммиака, пытаясь создать видимость неких новых усилий и контактов. Тем более что отсутствие каких-либо результатов налицо - аммиакопровод как не работал, так и не работает», - заявил Вершинин.

Замглавы МИД России напомнил, что без возобновления поставок российского аммиака, решения проблем с банковскими платежами, страхованием судов и логистикой, а также «разморозкой» активов ни о каком продлении Черноморской инициативы после 17 июля речи идти не может. Тем более о добавлении новых портов и расширении номенклатуры украинского экспорта, добавили на Смоленской площади.

Семнадцатого мая зерновая сделка была продлена без существенных изменений, несмотря на ее явное несоответствие заявленной гуманитарной составляющей. Так, из отгруженного из украинских портов зерна до беднейших стран дошло только 2,6%. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова акцентировала внимание на перекосах Черноморской инициативы, без оперативного устранения которых продление сделки невозможно.

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