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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки на два месяца.

«Мы подтверждаем продление на два месяца Черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность», - сказала Захарова на брифинге.

При этом она добавила, что принципиальные оценки Москвой стамбульских договоренностей от 2022 года не изменились и все перекосы в их выполнении должны быть максимально быстро устранены. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

Что касается российских условий сделки, то они до сих пор не были удовлетворены. Об этом ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом, инициатива так и не приобрела пакетный характер, уточнил представитель Кремля. До этого посольство России в Вашингтоне акцентировало внимание на том, что из отгруженного зерна только 2,6% дошли до потребителей в беднейших странах. Дипломаты объяснили это «укоренившимися неоколониальными привычками» западных стран, которые заботятся только о своем благополучии.