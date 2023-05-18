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В МИД РФ назвали условия для прекращения зерновой сделки

Ян Брацкий
17:40 18.05.2023
В рамках зерновой сделки Москва требует переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT, поставки запчастей, разблокирования транспортной логистики и страхования, «разморозки» активов и возобновления работы амиакопровода.
В МИД РФ назвали условия для прекращения зерновой сделки
© Фото: Pavlo Pakhomenko, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке - то договоренность будет прекращена после 17 июня. Такое заявление распространил российский МИД. Полный текст опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Российские дипломаты напомнили о пяти проблемных вопросах, прогресс по которым отсутствует до сих пор.

«Переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и "разморозка" активов российских компаний. Без выполнения этих требований <...> договоренность будет прекращена после 17 июля», - говорится в сообщении.

Накануне МИД подтвердил продление «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия до 17 июля без существенных изменений. Соглашение будет действовать до конца 120-днейного цикла, после его подписания 22 июля 2022 года в Стамбуле. На Смоленской площади также напомнили участникам международного сообщества о несоответствии «сделки» заявленной гуманитарной составляющей.

«Нуждающиеся страны получают абсолютный мизер - 722 000 тонн (или 2,5%) от общего числа в 30 млн тонн, вывезенных из украинских портов за 9 месяцев», - уточнили в МИДе.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал следующие два месяца решающими для зерновой сделки. Лавров еще раз подчеркнул, что «черноморская инициатива» касается четко обозначенных задач - обеспечить продовольственную безопасность нуждающихся стран. 

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