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Американской корпорации Apple грозит многомиллионный штраф за неудаление фейков про спецоперацию и пропаганды ЛГБТ. Об этом сегодня со ссылкой на источники сообщает RT.

По его данным, Роскомнадзор неоднократно направлял требования удалить запрещенную в России информацию. Но она так и не была удалена из разделов «Подкасты» и «Приложения».

Напомним, сегодня в ФСБ заявили, что Apple помогает американским спецслужбам шпионить за российскими дипломатами. Отмечается, что на телефонах компании обнаружили неизвестную ранее вредоносную программу. Она использовала предусмотренные производителем уязвимости.

В ведомстве подчеркнули, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что он не в курсе о случаях заражения вредоносными программами устройств сотрудников Кремля.