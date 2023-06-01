В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Apple грозит многомиллионный штраф за неудаление фейков про спецоперацию

Сергей Лебедев
17:45 01.06.2023
Роскомнадзор неоднократно направлял требования убрать запрещенную информацию.
Apple грозит многомиллионный штраф за неудаление фейков про спецоперацию
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Американской корпорации Apple грозит многомиллионный штраф за  неудаление фейков про спецоперацию и пропаганды ЛГБТ. Об этом сегодня со ссылкой на источники сообщает RT.

По его данным, Роскомнадзор неоднократно направлял требования удалить запрещенную в России информацию. Но она так и не была удалена из разделов «Подкасты» и «Приложения».

Напомним, сегодня в ФСБ заявили, что Apple помогает американским спецслужбам шпионить за российскими дипломатами. Отмечается, что на телефонах компании обнаружили неизвестную ранее вредоносную программу. Она использовала предусмотренные производителем уязвимости.

В ведомстве подчеркнули, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что он не в курсе о случаях заражения вредоносными программами устройств сотрудников Кремля.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.